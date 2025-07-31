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Максим Храмцов: «Взял небольшую паузу в спорте, тренируюсь не так активно. Точно сказать, когда буду выступать, пока не могу»

Тхэквондист Максим Храмцов рассказал, что взял паузу в спортивной карьере.

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. 

«Я взял небольшую паузу в спорте. Точно сказать, когда буду выступать, пока не могу. Если оценивать свое состояние – нужно несколько месяцев и вернусь в ту форму, которая у меня всегда была.

Технически я оснащен так же, но, возможно, немного просел по «физухе», потому что не тренируюсь в таком объеме, как раньше, не так активно, как, к примеру, год назад. После участия в телевизионном проекте «Титаны» ко мне пришло осознание, чего не хватает в плане физических кондиций – сейчас делаю акцент на этом.

Ближайший мастер-класс проведу в Нижневартовске, как раз в рамках своего турнира в декабре 2025 года – он будет бесплатным, любой желающий сможет принять в нем участие», – сказал спортсмен.

Также он рассказал, что недавно проводил мастер-класс в Мали.

«Отмечу, что у нас прекрасные отношения с этой страной. Проводить семинары такого уровня – это для них и для нас огромный опыт, в Мали был благотворительный мастер-класс с целью популяризации нашего вида спорта в Африке. Надеюсь, дальше будем развивать тхэквондо во всем мире», – отметил Храмцов.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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тхэквондо
ТАСС
Максим Храмцов
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