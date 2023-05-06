Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»

Глава Федерации дзюдо России выразил благодарность за допуск россиян к чемпионату мира.

Соревнования пройдут в Катаре с 7 по 14 мая. Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступить в нейтральном статусе.

«Я выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт и ценности дзюдо в столь непростое время.

Благодарю президента IJF Мариуса Визера и моих коллег за понимание того, что сегодня мы должны строить мосты отношений между странами посредством спорта и дзюдо в частности, а не сжигать их.

Уверен, что все вместе мы сможем снять любые противоречия и решения, которые идут вразрез интересам спорта», – сказал Сергей Соловейчик.