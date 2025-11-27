Михаил Дегтярев: «Благодарим IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей. В нашей стране дзюдо – это президентский вид спорта»

Михаил Дегтярев: благодарны Международной федерации дзюдо за принципиальность.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF) за решение вернуть российским спортсменам право соревноваться под национальным флагом.

«Исполком Международной федерации дзюдо принял долгожданное решение разрешить российским спортсменам вновь выступать под национальным флагом, с гимном и полной символикой, начиная с Гран-при Абу-Даби 2025 года. Мы благодарим IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей.

Именно Международная федерация дзюдо первой предложила механизм возвращения наших атлетов на международные турниры.

Дзюдо – один из самых любимых видов спорта в России. Почти полмиллиона человек регулярно им занимаются, в 2025 году в стране проведено 536 соревнований, дзюдо включено в программу Десятых Российско-Китайских молодежных летних игр и Второй летней спартакиады сильнейших спортсменов. На чемпионатах мира и Европы в этом году наши дзюдоисты завоевали 13 медалей, включая 6 золотых.

Важно, что в нашей стране дзюдо – это президентский вид спорта. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин является мастером спорта СССР по этому виду спорта, в 2008 году он был назначен почётным президентом (IJF) и послом федерации, а в 2012 году IJF присвоила ему 8-й дан», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном