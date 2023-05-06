«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ

Теги сборная России тхэквондо чемпионат мира Всемирная федерация тхэквондо Максим Храмцов Александр Лашпанов Единоборства

Тренер олимпийского чемпиона Максима Храмцова высказался о возможном допуске россиян к ЧМ.

Ранее Союза тхэквондо России включил Храмцова и других спортсменов в список кандидатов на участие в чемпионате мира в Баку. Решение о допуске примет Всемирная федерация тхэквондо.

 

«Максим максимально готов к турниру, но в случае допуска он будет непростым для него, поскольку около года не было практики участия в таких стартах.

Сейчас любой соперник может стать непростым, поскольку мы долго с ними не встречались, не знаем, в какой форме они находятся и какой могут показать результат.

15-16 мая планируется, что объявят окончательный состав на чемпионат мира в Баку с учетом требований Всемирной федерации тхэквондо.

Насколько я знаю, вся команда настроена на максимальный результат, соскучились по стартам», – сказал Александр Лашпанов.

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