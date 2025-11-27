  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Глава ФДР Соловейчик о возвращении флага дзюдоистам: «Благодарим IJF за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение»
19

Глава ФДР Соловейчик о возвращении флага дзюдоистам: «Благодарим IJF за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение»

Соловейчик поблагодарил Международную федерацию дзюдо за возвращение флага.

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик назвал справедливым и мужественным решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть россиянам право выступать с флагом и гимном.

Российские дзюдоисты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе с 2023 года. Сегодня IJF объявила, что, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, россиянам вернут флаг и гимн.

«Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага.

Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость. Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами.

Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле – это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF», – сказал Соловейчик.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
IJF
Сергей Соловейчик
дзюдо
ФДР
сборная России жен
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Главные новости
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро турнира Большого шлема в Абу-Даби
вчера, 19:01
Журова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Это решение во многом связано с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля»
вчера, 11:28
Дзюдоист Блиев о турнире Большого шлема в Абу-Даби: «Был горд и рад, что в честь нашей страны звучит гимн»
вчера, 06:12
Дзюдоист Блиев о выступлении под флагом России: «Никогда не был так спокоен и уверен, как сегодня. Ощущаем себя как за крепкой стеной»
28 ноября, 15:43
Россиянин Аюб Блиев завоевал первое золото после возвращения флага дзюдоистам. На награждении прозвучал гимн России
28 ноября, 14:44
Дмитрий Губерниев: «Когда будут достигнуты масштабные договоренности, мы в течение трех дней вернемся с флагом и гимном»
28 ноября, 08:20
Журова о возвращении флага дзюдоистам: «На Западе будут говорить, что это делается в угоду нашему президенту, потому что он дзюдоист и самбист»
27 ноября, 14:29
Кирилл Денисов: «Большой шлем в Абу-Даби – сильный турнир, но и у нас спортсмены хорошие, думаю, они побьются»
27 ноября, 14:15
Борис Ротенберг: «Решение IJF показывает, что здравый смысл и спортивный дух возобладали над политической конъюнктурой и идеологическим давлением»
27 ноября, 13:45
Депутат Хамитов о возвращении флага дзюдоистам: «Это сигнал всему мировому спорту. Пора возвращаться к фундаментальным олимпийским ценностям»
27 ноября, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20