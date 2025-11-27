Глава ФДР Соловейчик о возвращении флага дзюдоистам: «Благодарим IJF за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение»

Соловейчик поблагодарил Международную федерацию дзюдо за возвращение флага.

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик назвал справедливым и мужественным решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть россиянам право выступать с флагом и гимном.

Российские дзюдоисты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе с 2023 года. Сегодня IJF объявила , что, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, россиянам вернут флаг и гимн.

«Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага.

Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость. Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами.

Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле – это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF», – сказал Соловейчик.