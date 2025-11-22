Российские тхэквондисты Казанчев и Чекалин взяли золото на чемпионате Европы среди юниоров

Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров.

Российские тхэквондисты выиграли две золотые медали в заключительный день чемпионата Европы среди юниоров в швейцарском Эгле.

Казбулат Казанчев победил в весовой категории до 68 кг, Александр Чекалин – в весе до 73 кг.

Всего на турнире сборная России завоевала пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.