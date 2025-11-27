Свищев о возвращении дзюдоистам флага и гимна: «Хорошее решение для всех. Этот пример может быть интегрирован другими федерациями»

Депутат Свищев: примеру IJF, вернувшей россиянам флаг, могут последовать другие.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Международной федерации дзюдо (IJF ) вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом.

Российские дзюдоисты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе с 2023 года. Сегодня Международная федерация дзюдо (IJF) объявила, что, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, россиянам вернут флаг и гимн.

«Это хорошее решение. И не только для дзюдоистов, но и для всех остальных спортсменов. Ведь пример дзюдоистов может быть правильно интегрирован и другими федерациями.

Мы видим, что по некоторым видам спорта есть определенная разморозка. Будем следить за ситуацией и рассчитывать на здравомыслие в других федерациях, которые могут пойти в правильном направлении вслед за дзюдоистами», – сказал Свищев.

