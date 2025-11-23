Россиянки Хузина и Космычева выиграли золото на чемпионате Европы по тхэквондо, Данилов завоевал серебро, Мытарев – бронзу

Россиянки Хузина и Космычева выиграли золото на чемпионате Европы по тхэквондо.

Российские тхэквондистки Лилия Хузина и Анастасия Космычева одержали победы на чемпионате Европы в швейцарском Эгле.

В заключительный день соревнований Хузина выиграла золото в весовой категории до 67 кг, Космычева – в категории свыше 67 кг.

Россиянин Илья Данилов (до 68 кг) завоевал серебро, его соотечественник Артем Мытарев (до 80 кг) – бронзу.

Всего на счету россиян по итогам турнира пять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.