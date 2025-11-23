  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Россиянки Хузина и Космычева выиграли золото на чемпионате Европы по тхэквондо, Данилов завоевал серебро, Мытарев – бронзу
0

Россиянки Хузина и Космычева выиграли золото на чемпионате Европы по тхэквондо, Данилов завоевал серебро, Мытарев – бронзу

Россиянки Хузина и Космычева выиграли золото на чемпионате Европы по тхэквондо.

Российские тхэквондистки Лилия Хузина и Анастасия Космычева одержали победы на чемпионате Европы в швейцарском Эгле.

В заключительный день соревнований Хузина выиграла золото в весовой категории до 67 кг, Космычева – в категории свыше 67 кг. 

Россиянин Илья Данилов (до 68 кг) завоевал серебро, его соотечественник Артем Мытарев (до 80 кг) – бронзу. 

Всего на счету россиян по итогам турнира пять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
тхэквондо
чемпионат Европы
результаты
сборная России жен
logoсборная России
Лилия Хузина
Илья Данилов
Артем Мытарев
Анастасия Космычева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Российские тхэквондисты Аюкаев, Багов и Близнякова завоевали золотые медали чемпионата Европы
22 ноября, 21:32
Российские тхэквондисты Казанчев и Чекалин взяли золото на чемпионате Европы среди юниоров
22 ноября, 06:36
Российские тхэквондисты Голубев, Пушкин и Тхамокова завоевали золото на чемпионате Европы среди юниоров
19 ноября, 21:43
Главные новости
Михаил Дегтярев: «По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом»
вчера, 16:22
Российские тхэквондисты Аюкаев, Багов и Близнякова завоевали золотые медали чемпионата Европы
22 ноября, 21:32
Российские тхэквондисты Казанчев и Чекалин взяли золото на чемпионате Европы среди юниоров
22 ноября, 06:36
Российские тхэквондисты Голубев, Пушкин и Тхамокова завоевали золото на чемпионате Европы среди юниоров
19 ноября, 21:43
Олимпийский чемпион Ларин и еще 15 россиян заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо
19 ноября, 08:04
Владимир Путин: «Самбо воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику»
16 ноября, 08:19
Российские самбисты выиграли 8 золотых медалей в заключительный день чемпионата мира
9 ноября, 20:43
Российские самбисты выиграли 4 золотые медали во второй день чемпионата мира
8 ноября, 15:12
Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо, Егоров вошел в состав исполкома
8 ноября, 10:01
Российские самбисты выиграли 9 золотых медалей в первый день чемпионата мира
7 ноября, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20