Борис Ротенберг: «Решение IJF показывает, что здравый смысл и спортивный дух возобладали над политической конъюнктурой и идеологическим давлением»

Ротенберг-старший: в дзюдо здравый смысл возобладал над идеологическим давлением.

Вице-президент Федерации дзюдо России, президент общества спортивных единоборств «Отечество» Борис Ротенберг заявил, что мечтал о возвращении дзюдоистам флага и гимна на международных соревнованиях.

Международная федерация дзюдо (IJF ) вернула россиянам право выступать под флагом и с гимном страны на международных турнирах.

«Отечество» всегда поддерживает российских спортсменов, дзюдоистов и самбистов. И даже когда они вынуждены были выступать под нейтральным флагом — они все равно представляли Россию. Запрет был абсолютной несправедливостью.

Наше общество всегда было за то, чтобы люди занимались борьбой и внутри страны, и представляли Российскую Федерацию на международных соревнованиях. И наша поддержка оправдала себя, решение IJF показывает, что здравый смысл и спортивный дух возобладали над политической конъюнктурой и идеологическим давлением.

И теперь российские дзюдоисты могут защищать спортивную честь России под нашим национальным флагом. Это моя мечта, и можно сказать, что она сбылась. И это уже победа! Теперь дело за ребятами, мотивация максимальная, чтобы все вновь услышали гимн России», – сказал Ротенберг.

