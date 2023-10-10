Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае

Теги сборная России жен сборная России Единоборства

Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта «Завет дружбы», который пройдет в китайском Чжэнчжоу 11 октября.

 Об этом сообщили в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития.

«В нем (фестивале) примут участие более сотни спортсменов из России и Китая, которые продемонстрируют традиционные виды боевых искусств.

Организаторами мероприятия выступают Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и руководство провинции Хэнань», – указали в комитете.

Российскую делегацию сформирует Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий