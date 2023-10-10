Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае

Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта «Завет дружбы», который пройдет в китайском Чжэнчжоу 11 октября.

Об этом сообщили в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития.

«В нем (фестивале) примут участие более сотни спортсменов из России и Китая, которые продемонстрируют традиционные виды боевых искусств.

Организаторами мероприятия выступают Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и руководство провинции Хэнань», – указали в комитете.

Российскую делегацию сформирует Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России.