Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта «Завет дружбы», который пройдет в китайском Чжэнчжоу 11 октября.
Об этом сообщили в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития.
«В нем (фестивале) примут участие более сотни спортсменов из России и Китая, которые продемонстрируют традиционные виды боевых искусств.
Организаторами мероприятия выступают Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и руководство провинции Хэнань», – указали в комитете.
Российскую делегацию сформирует Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России.
Комментарии