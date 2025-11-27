Депутат Хамитов о возвращении флага дзюдоистам: «Это сигнал всему мировому спорту. Пора возвращаться к фундаментальным олимпийским ценностям»

Депутат Хамитов: возвращение дзюдоистам флага РФ – сигнал всему мировому спорту.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов назвал важным и справедливым шагом возвращение российским дзюдоистам права представлять на турнирах свою страну с флагом и гимном.

Международная федерация дзюдо (IJF ) сегодня объявила, что, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября), россияне будут вновь соревноваться под национальным флагом. С 2023 года атлеты выступали в нейтральном статусе.

«Решение Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом – это важный и справедливый шаг, который давно назрел. Россия исторически является одной из сильнейших держав в мировом дзюдо, и возвращение наших спортсменов в полноценном статусе укрепляет спортивную конкуренцию и повышает уровень международных турниров.

Федерация дзюдо придерживается профессиональной и честной позиции, согласно которой спортсмены не должны отвечать за решения, которые находятся вне сферы спорта. Такой шаг станет позитивным сигналом и для других международных федераций, поскольку чем быстрее мировое спортивное сообщество вернется к принципам недискриминации и равного отношения, тем здоровее и честнее будет развитие всех олимпийских видов спорта.

Это решение – не только про дзюдо. Это сигнал всему мировому спорту: пора возвращаться к фундаментальным олимпийским ценностям – справедливости, инклюзивности и уважению!» – подчеркнул Хамитов.

Михаил Дегтярев: «Благодарим IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей. В нашей стране дзюдо – это президентский вид спорта»