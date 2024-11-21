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Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо

Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо.

Макарова утвердили в качестве главного тренера единогласным решением президиума Федерации дзюдо России.

Макарову 50 лет, он чемпион мира 2001 года и серебряный призер Афин-2004.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
сборная России жен
ФДР
Виталий Макаров
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