Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо.

Макарова утвердили в качестве главного тренера единогласным решением президиума Федерации дзюдо России.

Макарову 50 лет, он чемпион мира 2001 года и серебряный призер Афин-2004.