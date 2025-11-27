Журова о возвращении флага дзюдоистам: «На Западе будут говорить, что это делается в угоду нашему президенту, потому что он дзюдоист и самбист»

Журова: сколько же крика будет на Западе из-за допуска дзюдоистов из РФ с флагом.

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться под национальным флагом.

«Я понимаю, сколько же крика сейчас будет на Западе из-за того, что российских спортсменов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном именно в дзюдо.

И в западных странах будут говорить, что это точно является пропагандой и все делается в угоду нашему президенту, потому что он дзюдоист и самбист.

И мы сейчас услышим много таких интересных реакций на это решение Международной федерации дзюдо», – сказала Журова.

⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном