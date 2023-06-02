Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади

Серебряный призер чемпионата мира-2022 по джиу-джитсу француженка Сандра Бади скончалась на 32-м году жизни.

Как сообщает Inside the Games, причиной стала остановка сердца.

«Бади была значимой фигурой для нас, ее уход оставил огромную пустоту», – говорится в заявлении клуба Soumoulou, за который выступала спортсменка.

«Ужасные новости для французской команды по джиу-джитсу. Все наши мысли с ее семьей, ее партнерами по клубу и национальной сборной», – заявили в Федерации джиу-джитсу Франции.

На ЧМ-2022 в Абу-Даби спортсменка взяла серебро в весовой категории до 48 кг.