«Важное решение, которое может стать отправной точкой для других федераций». Журова о возвращении российским дзюдоистам флага и гимна

Светлана Журова: решение IJF может стать отправной точкой для других федераций.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о решении Международной федерации дзюдо (IJF) начать допускать россиян на соревнования с национальным флагом и гимном.

С 2023 года российские дзюдоисты допускались на турниры под эгидой IJF в нейтральном статусе.

«Важное решение для всех наших спортсменов. Да, конфликт, из-за которого к нашим спортсменам применили санкции, еще не завершен. Поэтому такое решение может стать базовой отправной точкой для других федераций. Хотя мы понимаем, что есть федерации, контролируемые людьми с ярой антироссийской позицией. Но эти федераций – это еще не весь спортивный мир», – сказала Журова.

⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
