Депутат Свищев о запрете георгиевских лент на ЧМ по дзюдо: «Совершенно неспортивное поведение наших коллег из других федераций»

Депутат Дмитрий Свищев назвал неспортивным инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо.

Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Совершенно неспортивное поведение наших коллег из других федераций, которые донесли международной федерации (IJF), что есть наши болельщики, которые пришли на стадион с георгиевскими ленточками.

Все знают, что в эти дни мы отмечаем святой праздник для всех россиян и других народов бывшего СССР. Поэтому удивительно, что такое отношение к болельщикам на стадионах.

Есть ограничения по отношению к нашим спортсменам, которые я уже считаю неспортивным, незаконным действием. Но отношение к нашим болельщикам даже не знаю, с чем сравнить. Организаторы соревнований не могут регулировать атрибутику болельщиков. Они вели себя достойно, не было никаких лозунгов, криков, скандалов.

Люди пришли с георгиевскими ленточками, я их за это уважаю. Они проявили свою позиции по отношению к памяти своего народа, своих предков», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент