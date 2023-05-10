Дмитрий Васильев: «Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно»
Дмитрий Васильев назвал незаконным запрет георгиевских ленточек на ЧМ по дзюдо в Катаре.
Ранее организаторы чемпионата мира вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.
«Для меня очень удивительно, что запретили ленточки в Дохе. Это очень странно. Нигде георгиевская ленточка официально не запрещена, на этот счет нет никакого судебного решения.
Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно! Почему они так себя повели? Я в недоумении», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
ЧМ по дзюдо проходит с 7 по 14 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
9 мая в отделение полиции был доставлен 39-летний сотрудник психоневрологического интерната. Поводом для этого послужила его желто-синяя куртка. В тот же день московские силовики задержали 26-летнего приезжего из Волгограда за штаны в той же расцветке.
Обоим теперь грозит штраф 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
ну тупой значит
И ни у одного же мента в голове ничего не почесалось, перед составлением протокола.
- Куда это вы так бежите?
- Не куда, а от кого! От закона! И вам советую! Там закон новый приняли - всех верблюдов убивать!
- Но вы же не верблюд? И я не верблюд.
- Вот идите и докажите им, что вы не верблюд!