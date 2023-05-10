Дмитрий Васильев: «Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно»

Теги дзюдо Дмитрий Васильев Чемпионат мира по дзюдо Биатлон

Дмитрий Васильев назвал незаконным запрет георгиевских ленточек на ЧМ по дзюдо в Катаре.

Ранее организаторы чемпионата мира вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Для меня очень удивительно, что запретили ленточки в Дохе. Это очень странно. Нигде георгиевская ленточка официально не запрещена, на этот счет нет никакого судебного решения.

Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно! Почему они так себя повели? Я в недоумении», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

ЧМ по дзюдо проходит с 7 по 14 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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16 комментариев

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Vazuza
Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Их сочли средством агитации
+33
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Vazuza
Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей за желто-синюю шапку и сердечко в цветах Украины
+30
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Vazuza
В Москве начали задерживать людей в дискредитирующей армию одежде. СМИ пишут о двух подобных случаях. В каждом из них на задержанных были составлены протоколы за ношение одежды с жёлтым и синим цветом.

9 мая в отделение полиции был доставлен 39-летний сотрудник психоневрологического интерната. Поводом для этого послужила его желто-синяя куртка. В тот же день московские силовики задержали 26-летнего приезжего из Волгограда за штаны в той же расцветке.

Обоим теперь грозит штраф 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
+27
-1
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Кац Мац
...Почему они так себя повели? Я в недоумении..
ну тупой значит
+14
-2
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Atsuktuvas
Нынче в стране острая нехватка доумения...
+12
-2
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Maxim Vasnechov
Ответ Vazuza
В Москве начали задерживать людей в дискредитирующей армию одежде. СМИ пишут о двух подобных случаях. В каждом из них на задержанных были составлены протоколы за ношение одежды с жёлтым и синим цветом. 9 мая в отделение полиции был доставлен 39-летний сотрудник психоневрологического интерната. Поводом для этого послужила его желто-синяя куртка. В тот же день московские силовики задержали 26-летнего приезжего из Волгограда за штаны в той же расцветке. Обоим теперь грозит штраф 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Моя лучшая новость, про задержание дворника в дурдоме(психоневрологическом диспансере), за то, что его форменная одежда была сине-желтого цвета. По жалобе пациентов. Из вашей же новости.
И ни у одного же мента в голове ничего не почесалось, перед составлением протокола.
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rashnew
Димон, ты записапся в ЧВК Вагнер?
+8
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Konstantin Riga
Ответ Andrew Chepaylo
А чем им цвета Швеции не угодили?
Как чем? Бородатым анекдотом.

- Куда это вы так бежите?
- Не куда, а от кого! От закона! И вам советую! Там закон новый приняли - всех верблюдов убивать!
- Но вы же не верблюд? И я не верблюд.
- Вот идите и докажите им, что вы не верблюд!
+4
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ГЕНПЛАН
Ответ Vazuza
В Москве начали задерживать людей в дискредитирующей армию одежде. СМИ пишут о двух подобных случаях. В каждом из них на задержанных были составлены протоколы за ношение одежды с жёлтым и синим цветом. 9 мая в отделение полиции был доставлен 39-летний сотрудник психоневрологического интерната. Поводом для этого послужила его желто-синяя куртка. В тот же день московские силовики задержали 26-летнего приезжего из Волгограда за штаны в той же расцветке. Обоим теперь грозит штраф 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Государство предъявляет за шмот))
+4
-1
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Ilya Kurepa
полный депил
+2
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Andrew Chepaylo
Ответ Vazuza
В Москве начали задерживать людей в дискредитирующей армию одежде. СМИ пишут о двух подобных случаях. В каждом из них на задержанных были составлены протоколы за ношение одежды с жёлтым и синим цветом. 9 мая в отделение полиции был доставлен 39-летний сотрудник психоневрологического интерната. Поводом для этого послужила его желто-синяя куртка. В тот же день московские силовики задержали 26-летнего приезжего из Волгограда за штаны в той же расцветке. Обоим теперь грозит штраф 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
А чем им цвета Швеции не угодили?
+2
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Голос Губерниева
Васильев, лучше расскажи про страну, в которой штрафуют за выход на улицу с чистым плакатом.
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velesss
данный гражданин не исправим , отсутствие мозга тому свидетельство.
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петрович сектор1
Катар имеет зуб на Колчака, Каппеля, Корнилова и прочих Деникиных с Юденичами)
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Ярик01
Ответ Andrew Chepaylo
А чем им цвета Швеции не угодили?
Фанатов ФК Ростов в Москве не любят. Почему-то
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