Дмитрий Васильев: «Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно»

Дмитрий Васильев назвал незаконным запрет георгиевских ленточек на ЧМ по дзюдо в Катаре.

Ранее организаторы чемпионата мира вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Для меня очень удивительно, что запретили ленточки в Дохе. Это очень странно. Нигде георгиевская ленточка официально не запрещена, на этот счет нет никакого судебного решения.

Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно! Почему они так себя повели? Я в недоумении», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

ЧМ по дзюдо проходит с 7 по 14 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.