Российские самбисты выиграли 4 золотые медали во второй день чемпионата мира.

В спортивном самбо победы одержали Сергей Кирюхин (до 88 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг) и Таисия Киреева (до 72 кг).

В боевом самбо чемпионом мира стал Артем Тадин (до 98 кг), бронзу завоевала Яна Козырева (до 80 кг).