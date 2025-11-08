Российские самбисты выиграли 4 золотые медали во второй день чемпионата мира
Российские самбисты выиграли 4 золотые медали во второй день чемпионата мира.
Россияне завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира по самбо в Бишкеке.
В спортивном самбо победы одержали Сергей Кирюхин (до 88 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг) и Таисия Киреева (до 72 кг).
В боевом самбо чемпионом мира стал Артем Тадин (до 98 кг), бронзу завоевала Яна Козырева (до 80 кг).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
