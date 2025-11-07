Российские самбисты выиграли 9 золотых медалей в первый день чемпионата мира.

Среди мужчин золотые награды в боевом самбо выиграли Шейх-Мансур Хабибулаев и Абусупиян Алиханов, а в спортивном – Владимир Гладких и Расул Наш.

В женских соревнованиях в боевом самбо победы одержали Вера Лоткова и Яна Полякова, в спортивном – Маргарита Барнева, Карина Черевань и Альбина Чоломбитько.

Турнир проходит с 7 по 9 ноября.