Российские самбисты выиграли 9 золотых медалей в первый день чемпионата мира
Российские самбисты выиграли 9 золотых медалей в первый день чемпионата мира.
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Бишкеке.
Среди мужчин золотые награды в боевом самбо выиграли Шейх-Мансур Хабибулаев и Абусупиян Алиханов, а в спортивном – Владимир Гладких и Расул Наш.
В женских соревнованиях в боевом самбо победы одержали Вера Лоткова и Яна Полякова, в спортивном – Маргарита Барнева, Карина Черевань и Альбина Чоломбитько.
Турнир проходит с 7 по 9 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости