Российские самбисты выиграли 8 золотых медалей в заключительный день чемпионата мира

В спортивном самбо победы одержали Рамед Гукев (до 79 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг), Татьяна Шуянова (до 59 кг) и Анастасия Хомячкова (до 80 кг). Бронзу взял Мухтар Гамзаев (до 58 кг).

В боевом самбо чемпионами мира стали Михаил Кашурников (свыше 98 кг), Валерия Тепышева (до 50 кг), София Истомина (до 65 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
