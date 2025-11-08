Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо, Егоров вошел в состав исполкома
Сергея Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо.
Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что его переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо (FIAS).
Он занимает должность в FIAS с 2021 года.
«На отчетно-перевыборном конгрессе FIAS переизбирался весь исполком. Мы от России подавали кандидатуру Ивана Михайловича Егорова, президента Федерации самбо Республики Татарстан, в состав исполкома, и он прошел — за него все проголосовали.
Моя кандидатура как президента Европейской федерации самбо была выдвинута на пост первого вице-президента FIAS, за нее тоже проголосовали.
Россия снова подтвердила свои лидирующие позиции в Международной федерации самбо», — сказал Елисеев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
