Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо, Егоров вошел в состав исполкома

Сергея Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо.

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что его переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо (FIAS).

Он занимает должность в FIAS с 2021 года.

«На отчетно-перевыборном конгрессе FIAS переизбирался весь исполком. Мы от России подавали кандидатуру Ивана Михайловича Егорова, президента Федерации самбо Республики Татарстан, в состав исполкома, и он прошел — за него все проголосовали.

Моя кандидатура как президента Европейской федерации самбо была выдвинута на пост первого вице-президента FIAS, за нее тоже проголосовали.

Россия снова подтвердила свои лидирующие позиции в Международной федерации самбо», — сказал Елисеев.