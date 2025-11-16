  • Спортс
  • Владимир Путин: «Самбо воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику»
Владимир Путин: «Самбо воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику»

Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем самбо.

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и ветеранов спорта с Днем самбо. 

«Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием.

Самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику. Все эти качества востребованы в жизни, они формируют сильный характер, помогают преодолевать трудности.

Отрадно, что в последние годы самбо динамично развивается. Ширится его география, растет число преданных поклонников. Наши единоборцы неизменно демонстрируют впечатляющие успехи на самых престижных международных соревнованиях.

И конечно, отмечу, что благодаря плодотворной работе Всероссийской федерации самбо и масштабному проекту «Самбо – в школу» в разных городах и поселках проводятся молодежные состязания и турниры, реализуются содержательные просветительские инициативы.

Уверен, что нынешний праздник пройдет на достойном организационном, творческом уровне, послужит популяризации самбо, продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoВладимир Путин
самбо
