Российские тхэквондисты Голубев, Пушкин и Тхамокова завоевали золото на чемпионате Европы среди юниоров

Российские тхэквондисты взяли три золота на ЧЕ среди юниоров в Швейцарии.

Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в швейцарском Эгле.

Чемпионами стали Илья Голубев (категория до 45 кг), Кирилл Пушкин (свыше 78 кг) и Элина Тхамокова (до 42 кг).

Серебро на счету Курбанмагомеда Магомедова (до 48 кг), бронзу взяли Алина Геворгян (до 44 кг) и Виктория Татаринцева (до 46 кг).

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит с 18 по 24 ноября. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.