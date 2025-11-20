1

Российские тхэквондисты Голубев, Пушкин и Тхамокова завоевали золото на чемпионате Европы среди юниоров

Российские тхэквондисты взяли три золота на ЧЕ среди юниоров в Швейцарии.

Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в швейцарском Эгле.

Чемпионами стали Илья Голубев (категория до 45 кг), Кирилл Пушкин (свыше 78 кг) и Элина Тхамокова (до 42 кг). 

Серебро на счету Курбанмагомеда Магомедова (до 48 кг), бронзу взяли Алина Геворгян (до 44 кг) и Виктория Татаринцева (до 46 кг). 

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит с 18 по 24 ноября. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России жен
юниорская сборная России
чемпионат Европы
тхэквондо
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Главные новости
Российские тхэквондисты Казанчев и Чекалин взяли золото на чемпионате Европы среди юниоров
сегодня, 06:36
Олимпийский чемпион Ларин и еще 15 россиян заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо
19 ноября, 08:04
Владимир Путин: «Самбо воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику»
16 ноября, 08:19
Российские самбисты выиграли 8 золотых медалей в заключительный день чемпионата мира
9 ноября, 20:43
Российские самбисты выиграли 4 золотые медали во второй день чемпионата мира
8 ноября, 15:12
Елисеева переизбрали вице-президентом Европейской федерации самбо, Егоров вошел в состав исполкома
8 ноября, 10:01
Российские самбисты выиграли 9 золотых медалей в первый день чемпионата мира
7 ноября, 16:02
🥉 Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзу чемпионата мира
30 октября, 11:44
🥈🥉 Российские тхэквондисты Бекулова и Мытарев стали призерами чемпионата мира в Китае
27 октября, 11:55
🥈 Российский тхэквондист Рафаиль Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира
24 октября, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
18 сентября, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
9 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
27 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
2 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
6 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20