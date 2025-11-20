Российские тхэквондисты Голубев, Пушкин и Тхамокова завоевали золото на чемпионате Европы среди юниоров
Российские тхэквондисты взяли три золота на ЧЕ среди юниоров в Швейцарии.
Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в швейцарском Эгле.
Чемпионами стали Илья Голубев (категория до 45 кг), Кирилл Пушкин (свыше 78 кг) и Элина Тхамокова (до 42 кг).
Серебро на счету Курбанмагомеда Магомедова (до 48 кг), бронзу взяли Алина Геворгян (до 44 кг) и Виктория Татаринцева (до 46 кг).
Чемпионат Европы по тхэквондо проходит с 18 по 24 ноября. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
