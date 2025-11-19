0

Олимпийский чемпион Ларин и еще 15 россиян заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо

Чемпион ОИ Ларин и еще 15 россиян заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо.

16 российских спортсменов заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях.

Об этом сообщил главный тренер сборной Вадим Иванов. Соревнования пройдут с 22 по 23 ноября в швейцарском Эгле, россияне выступят в нейтральном статусе.

У мужчин заявлены Идар Багов и Кантемир Бицуев (оба – весовая категория до 58 кг), Илья Данилов и Джавид Магеррамов (оба – до 68 кг), Степан Слепов и Артем Мытарев (оба – до 80 кг), Рафаиль Аюкаев и олимпийский чемпион Владислав Ларин (оба – свыше 80 кг).

У женщин выступят Ирина Рогозина и Анастасия Артамонова (обе – до 49 кг), Маргарита Близнякова и Софья Ефиценко (обе – до 57 кг), Лилия Хузина и Анна Зяблицева (обе – до 67 кг), Анастасия Космычева и Кристина Адебайо (обе – свыше 67 кг).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
