🥉 Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзу чемпионата мира
Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов взял бронзу на ЧМ в китайском Уси.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 кг он уступил Нажмиддину Косимхожиеву из Узбекистана.
Всего на турнире россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре награды: Милана Бекулова и Рафаиль Аюкаев стали серебряными призерами турнира, Абдусаламов и Артем Мытарев – бронзовыми.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
