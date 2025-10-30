🥉 Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов завоевал бронзу чемпионата мира

Российский тхэквондист Магомед Абдусаламов взял бронзу на ЧМ в китайском Уси.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 кг он уступил Нажмиддину Косимхожиеву из Узбекистана.

Всего на турнире россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре награды: Милана Бекулова и Рафаиль Аюкаев стали серебряными призерами турнира, Абдусаламов и Артем Мытарев – бронзовыми.