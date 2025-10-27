0

🥈🥉 Российские тхэквондисты Бекулова и Мытарев стали призерами чемпионата мира в Китае

Российские тхэквондисты Милана Бекулова и Артем Мытарев стали призерами ЧМ.

Соревнования проходят в китайском Уси. Мытарев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг. В полуфинале он уступил бразильцу Энрике Родригесу, который и стал победителем турнира.

Милана Бекулова взяла серебро в весе до 46 кг. В финале она проиграла турчанке Эмине Гегебакан.

Чемпионат мира завершится 30 октября, российские тхэквондисты выступают в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
