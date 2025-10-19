  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Армрестлинг. Georgia vs World. Акимбо уступил Самушии, Дзеранов победил Пайзулаева, Макаров одолел Заврашивили, другие результаты
0

Армрестлинг. Georgia vs World. Акимбо уступил Самушии, Дзеранов победил Пайзулаева, Макаров одолел Заврашивили, другие результаты

В Тбилиси завершился турнир по армрестлингу Georgia vs World.

Поединки проходили 18 октября.

Армрестлинг

Georgia vs World

Тбилиси, Грузия

Мужчины

Правши

Георгий Дзеранов (Казахстан) – Заур Пайзулаев (Россия) – 3:0

Давит Самушия (Грузия) – Максим «Акимбо» Битаров (Россия) – 3:2

Георгий Таутиев (Россия) – Красимир Костадинов (Болгария) – 0:3

Заза Табагари (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия) – 0:3

Алексей Заврашивили (Грузия) – Артур Макаров (Россия) – 1:3

Райан Боуэн (Австралия) – Эльдар Бубенко (Россия) – 0:3

Левани Погосиани (Грузия) – Ашот Адамян (Армения) – 3:0

Давит Самушия (Грузия) – Керстен Мерсиека (Мальта) – 3:1

Тархан Музаффаров (Грузия) – Тобиас Спорронг (Швеция) – 3:0

Вахтанг Ахобадзе (Грузия) – Дмитрий Луцишин (Украина)  – 3:0

Тенгиз Начвлишвили (Грузия) – Зохраб Мехсимов (Азербайджан) – 1:3

Алексей Баталов (Казахстан) – Левани Кварацхелия (Грузия) – 2:3

Гига Берадзе (Грузия) – Адилет Олжабек (Казахстан) – 3:1

Левши

Георгий Ростомашвили (Грузия) – Тархан Музаффаров (Грузия) – 3:1

Эльчин Бинатов (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина) – 1:3

Гоча Сичинава (Грузия) – Вачаган Хованнисян (Армения) – 1:3

Женщины

Правши

Четна Шарма (Индия) – Бела Плиева (Россия) – 0:3

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Армрестлинг
Максим Битаров
Артур Макаров
Нугзари Чикадзе
результаты
Заур Пайзулаев
Красимир Костадинов
Фрэнк Лампарелли
Георгий Таутиев
Давит Самушия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Армрестлинг. «АРМАТУРА-10». Пайзулаев победил Магомедова, Токарев уступил Червову, Шамей одолел Цориева, другие результаты
26 сентября, 16:45
Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт заборол Курдечу на обеих руках, Хатчингс уступил Чаффи, стронгмены Холл и Шоу одержали победы, другие результаты
316 августа, 06:25
Главные новости
Суд продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу. Его обвиняют в преступлениях против власти
15 октября, 06:53
Российские дзюдоисты выиграли четыре золота на Кубке Европы в Малаге
12 октября, 18:56
Российский дзюдоист Катамардов победил на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
8 октября, 07:36
Российские дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Лиме
7 октября, 07:28
Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
6 октября, 07:49
Минспорт России планирует аккредитовать Федерацию стеношного кулачного боя по инициативе главы «Царьграда» Малофеева
271 октября, 13:32
Российские дзюдоисты Абазов и Билалов выиграли золото на этапе Гран-при в Китае
28 сентября, 11:05
Актер Марк Дакаскос наградил спортсменов на фестивале боевых искусств в Калмыкии
2928 сентября, 06:45
Российский дзюдоист Зилфикаров завоевал бронзу на этапе Гран-при в Китае
27 сентября, 11:06
Дегтярев о коммерциализации детского спорта: «Путин не раз говорил, что если бы в СССР была денежка в ходу в секциях, то он бы не пробился как спортсмен»
4124 сентября, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
118 сентября, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20