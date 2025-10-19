Армрестлинг. Georgia vs World. Акимбо уступил Самушии, Дзеранов победил Пайзулаева, Макаров одолел Заврашивили, другие результаты
Поединки проходили 18 октября.
Georgia vs World
Тбилиси, Грузия
Мужчины
Правши
Георгий Дзеранов (Казахстан) – Заур Пайзулаев (Россия) – 3:0
Давит Самушия (Грузия) – Максим «Акимбо» Битаров (Россия) – 3:2
Георгий Таутиев (Россия) – Красимир Костадинов (Болгария) – 0:3
Заза Табагари (Грузия) – Фрэнк Лампарелли (Италия) – 0:3
Алексей Заврашивили (Грузия) – Артур Макаров (Россия) – 1:3
Райан Боуэн (Австралия) – Эльдар Бубенко (Россия) – 0:3
Левани Погосиани (Грузия) – Ашот Адамян (Армения) – 3:0
Давит Самушия (Грузия) – Керстен Мерсиека (Мальта) – 3:1
Тархан Музаффаров (Грузия) – Тобиас Спорронг (Швеция) – 3:0
Вахтанг Ахобадзе (Грузия) – Дмитрий Луцишин (Украина) – 3:0
Тенгиз Начвлишвили (Грузия) – Зохраб Мехсимов (Азербайджан) – 1:3
Алексей Баталов (Казахстан) – Левани Кварацхелия (Грузия) – 2:3
Гига Берадзе (Грузия) – Адилет Олжабек (Казахстан) – 3:1
Левши
Георгий Ростомашвили (Грузия) – Тархан Музаффаров (Грузия) – 3:1
Эльчин Бинатов (Грузия) – Рустам Бабаев (Украина) – 1:3
Гоча Сичинава (Грузия) – Вачаган Хованнисян (Армения) – 1:3
Женщины
Правши
Четна Шарма (Индия) – Бела Плиева (Россия) – 0:3