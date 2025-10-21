Скончался экс-глава Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин

Экс-глава Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

«С именем Геннадия Ивановича Калеткина связана целая веха в развитии отечественного дзюдо. Несмотря на непростые времена, в которые ему довелось возглавлять ФДР, наш вид спорта успешно развивался, был богат на яркие имена, а успехи россиян громко звучали на международной арене.

Калеткин отличался твердым характером, военной выправкой, блестящими организаторскими способностями, и при этом всегда оставался доброжелательным человеком с открытым взглядом на жизнь и искренним интересом к людям.

Его кончина – по-настоящему большая потеря для нашего вида спорта. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.