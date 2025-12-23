Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне и сделал голевой пас после сольного прохода в матче с «Ванкувером». Он сыграл 12:16 – меньше всех в «Филадельфии» – и стал 1-й звездой
Никита Гребенкин набрал 1+1 в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой.
Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил шайбу и сделал результативную передачу после сольного прохода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:2).
22-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
На его счету стало 6 (2+4) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 10:29. Он прервал серию из 6 матчей без результативных действий.
Сегодня Гребенкин (12:16 – минимальное время среди игроков «Флайерс», полезность «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
