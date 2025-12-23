Токкет о Мичкове: «Шесть вопросов про него – хватит уже. Матвею нужно научиться играть, он старается. У него достаточно смен, иногда бывает меньше – потому что устает»

Рик Токкет сказал, что ему надоели постоянные вопросы про Матвея Мичкова.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет обсудил игру Матвея Мичкова с журналистами.

При этом в один из моментов он сказал, что вопросов про нападающего задается слишком много.

В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 20 (9+11) очков в 35 играх при при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:41.

«У нас 17-10 в этом сезоне (счет побед и поражений в основное время, общение проходило в понедельник утром, до матча с «Ванкувером» – Спортс). У нас хорошие результаты. Сегодня было шесть вопросов про Мичкова – хватит уже.

У нас много игроков, которые хорошо показывают себя. Дэн Владарж проводит отличный год, Джейми Драйсдейл очень хорош в формате 5 на 5, Кэм Йорк отлично справляется.

Мичков получает достаточно игрового времени. Иногда у него бывает меньше смен, потому что он устает. Я не понимаю, в чем тут проблема.

Матвею нужно научиться играть, и он старается. Он стал намного лучше при игре в обороне. Он намного лучше играет в командный хоккей.

Дело в том, что именно так – за счет командной игры – и выигрываются матчи. Речь не о том, чтобы угождать одному человеку. Не хочу вас расстраивать, но это так», – сказал Токкет.

«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх