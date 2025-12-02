Гендиректор «Салавата» об Алексееве: «Летом было общение, но стало понятно, что он сюда не собирается. Перед дедлайном позвоним – вдруг что-то изменится»
Гендиректор «Салавата» об Алексееве: перед дедлайном обязательно позвоним.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о возможном возвращении защитника Александра Алексеева.
– Что по Александру Алексееву? Права у вас, играет безвылазно в фарм-клубе «Питтсбурга». С ним было общение?
– Летом было общение, но стало понятно, что он сюда не собирается. Мы больше не выходили с предложениями.
– То есть ждать следующего лета?
– Думаю, да. Мы ничего не исключаем. Перед дедлайном обязательно позвоним – вдруг что-то изменится. Но текущего общения нет, – сказал Баширов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
