Гендиректор «Салавата» об Алексееве: перед дедлайном обязательно позвоним.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов высказался о возможном возвращении защитника Александра Алексеева .

– Что по Александру Алексееву? Права у вас, играет безвылазно в фарм-клубе «Питтсбурга». С ним было общение?

– Летом было общение, но стало понятно, что он сюда не собирается. Мы больше не выходили с предложениями.

– То есть ждать следующего лета?

– Думаю, да. Мы ничего не исключаем. Перед дедлайном обязательно позвоним – вдруг что-то изменится. Но текущего общения нет, – сказал Баширов.