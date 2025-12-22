ЦСКА о 79-летии: «Помним великую историю клуба и делаем все, чтобы приумножить его славу. ЦСКА – это синоним побед, кузница чемпионов, самая титулованная команда страны»

ЦСКА опубликовал пост о 79-летии клуба.

ЦСКА опубликовал пост в честь 79-летия клуба.

«22 декабря 1946 года армейский клуб, тогда носивший название ЦДКА, сыграл свой первый матч в дебютном чемпионате СССР по хоккею. В той игре была одержана победа со счетом 5:1 над Домом офицеров из Свердловска. Автором первого гола в истории хоккейного ЦСКА стал Леонид Степанов. С этого дня началась славная история побед нашего клуба.

ЦСКА – это синоним побед, кузница чемпионов, самый титулованный клуб страны. Менялись эпохи, проходили десятилетия, но не менялась и никогда не поменяется философия клуба, которую можно выразить одним емким словом – побеждать.

Рекордные 37 раз армейцы выиграли чемпионат страны, завоевали три Кубка Гагарина. Игроки ЦСКА всегда были лидерами национальной сборной, побеждавшей на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Мы помним великую историю клуба и делаем все, чтобы приумножить его славу.

Поздравляем всех членов нашей большой красно-синей семьи с праздником! Впереди у нас еще много ярких эмоций и больших побед! С днем рождения, ЦСКА!» – говорится в сообщении клуба.