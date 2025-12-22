Роман Ротенберг: «Обсуждаем проект «Красная Машина Сити» как спортивный город, где среда формирует человека через спорт. Общались с Тульской, Новосибирской и Московской областями»

Роман Ротенберг высказался о проекте «Красная Машина Сити».

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о проекте «Красная Машина Сити».

«Мы обсуждаем проект «Красная Машина Сити» как спортивный город, где вся среда формирует человека через спорт. Общались по этому поводу с Тульской, Новосибирской и Московской областями.

Мне кажется, что это очень интересная история. Потому что это некий город профессий вокруг спорта в балансе с образованием, и все должно быть в шаговой доступности», – сказал Ротенберг.