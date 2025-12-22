Роман Ротенберг: «Обсуждаем проект «Красная Машина Сити» как спортивный город, где среда формирует человека через спорт. Общались с Тульской, Новосибирской и Московской областями»
Роман Ротенберг высказался о проекте «Красная Машина Сити».
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о проекте «Красная Машина Сити».
«Мы обсуждаем проект «Красная Машина Сити» как спортивный город, где вся среда формирует человека через спорт. Общались по этому поводу с Тульской, Новосибирской и Московской областями.
Мне кажется, что это очень интересная история. Потому что это некий город профессий вокруг спорта в балансе с образованием, и все должно быть в шаговой доступности», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости