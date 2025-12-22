Сорокин не сыграет против «Нью-Джерси». У вратаря «Айлендерс» небольшая проблема со здоровьем

Илья Сорокин не сыграет в матче против «Нью-Джерси».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин не сыграет против «Нью-Джерси».

Голкипер Маркус Хогберг был вызван из «Бриджпорта » в экстренном порядке.

Команда сообщила, что у Сорокина небольшая проблема со здоровьем. Планируется, что вратарь отдохнет во время рождественского перерыва в НХЛ с 24 по 26 декабря.

Сорокин не сыграет против «Девилс», но ожидается, что он вернется после рождественских каникул.