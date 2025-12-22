Макдэвид в 5-й раз подряд набрал 140+ очков за календарный год с учетом плей-офф. Больше только у Гретцки – 13 лет
Коннор Макдэвид в пятый раз подряд набрал 140+ очков за год с учетом плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:3).
Он в пятый раз подряд сделал 140 и более результативных действий в НХЛ за календарный год с учетом плей-офф, сравнявшись по этому показателю с Марио Лемье и Филом Эспозито. Лидирует Уэйн Гретцки – 13 таких лет.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 62 (23+39) очка в 37 играх при полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
