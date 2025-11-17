Кол о Ротенберге: «Он совмещал в себе роли тактика и мотиватора. Не секрет, что система игры СКА – на 100% идея Романа Борисовича»

Тимур Кол: Ротенберг совмещал в себе роли тактика и мотиватора.

Защитник системы «Динамо» Тимур Кол поделился воспоминаниями о работе с Романом Ротенбергом в СКА в прошлом сезоне.

– Вспоминая прошлый сезоне в СКА, можете рассказать, что чувствует молодой перспективный игрок, который две трети матчей КХЛ проводит на скамейке, ни разу не появившись на льду?

– В начале сезона Роман Борисович мне много доверял. До конца января игровой практики в целом хватало. Если я не играл в первой команде, то меня без проблем отдавали в «СКА-1946 ».

Когда дело стало близиться к плей-офф, незаметно для себя я оказался лимитчиком, который не выходит на лед. При этом, по неизвестным мне причинам, я еще и перестал играть за молодежную команду.

Возможно, это было сделано во избежание травм, потому что седьмой защитник нужен первой команде, чтобы подстраховать кого-то в случае повреждения. По факту я выполнял свою работу – приходил и делал то, что мне говорили тренеры.

Тяжело ли мне было без игровой практики? Конечно. Когда я был заявлен седьмым защитником, то понимал – сегодня, скорее всего, не сыграю.

– В первой половине сезона вы возвращались в МХЛ по собственной инициативе?

– Да, я просил тренеров спустить меня в «СКА-1946», и они без проблем отпускали.

– Каким тренером вы запомнили Романа Ротенберга?

– Он совмещал в себе роли тактика и мотиватора.

Ни для кого не секрет, что вся система игры СКА была на 100% идеей Романа Борисовича. Мы старались выполнять все его указания, хоть и не всегда получалось.

– Общались с Романом Борисовичем после его перехода в московское «Динамо»?

– Мы пересеклись всего один раз – в Санкт-Петербурге на мастер-классе для молодых ребят из школы «Динамо ». На матчах МХЛ его не видел, – сказал Тимур Кол.