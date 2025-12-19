«Северсталь» может обменять Пилипенко в СКА (Артур Хайруллин)

«Северсталь» может обменять Кирилла Пилипенко в СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей и набрал 8 (6+2) баллов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«По моей информации, «Северсталь» может обменять нападающего Кирилла Пилипенко в СКА», – написал Хайруллин.