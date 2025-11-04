Защитник «Барыса» Уозерспун выбыл на долгий срок. Ему прооперируют коленный сустав

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на долгий срок из-за травмы.

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун получил травму коленного сустава в матче с «Нефтехимиком» (2:5) и выбыл на длительный срок. Клуб сообщает, что игроку потребуется операция и длительное восстановление.

Уозерспун проводил первый сезон в FONBET КХЛ. На его счету 9 матчей без результативных действий в составе «Барыса » при полезности «плюс 4».

