Защитник «Барыса» Уозерспун выбыл на долгий срок. Ему прооперируют коленный сустав
Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на долгий срок из-за травмы.
Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун получил травму коленного сустава в матче с «Нефтехимиком» (2:5) и выбыл на длительный срок. Клуб сообщает, что игроку потребуется операция и длительное восстановление.
Уозерспун проводил первый сезон в FONBET КХЛ. На его счету 9 матчей без результативных действий в составе «Барыса» при полезности «плюс 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
