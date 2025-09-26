  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ
1

«Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ

«Барыс» подписал контракт с Тайлером Уозерспуном.

Соглашение с 32-летним канадским защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

По ходу карьеры Уозерспун провел 36 матчей в НХЛ за «Калгари», а также 711 игр в АХЛ с учетом плей-офф.

В минувшем сезоне он выступал за «Лаваль» (фарм-клуб «Монреаля»). На его счету 79 матчей и 18 (2+16) очков при полезности «плюс 20».

«Барыс» подписал контракт с вратарем Шилом на год

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
logoАХЛ
logoБарыс
logoЛаваль Рокет
logoКХЛ
logoНХЛ
переходы
Тайлер Уозерспун
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барыс» подписал контракт с вратарем Шилом на год
18 сентября, 10:46
38-летний Кэл О’Райлли перешел в швейцарский «Лангнау». У экс-форварда «Металлурга» и «Южного Урала» 1022 матча в регулярках АХЛ и 783 очка
23 сентября, 03:15
Веккионе об Овечкине: «Машина, может играть хоть до 45 лет. Когда он побил рекорд Ягра, была большая вечеринка и много пива»
29 августа, 11:25
Главные новости
Силаев об интернет-шоу: «Смотрю «Натальную карту», «Вопрос ребром» Басты. Интересно, чем живут люди в другом мире»
2 минуты назад
Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»
33 минуты назад
Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»
147 минут назад
Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»
2сегодня, 11:38
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 11:23
«Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)
16сегодня, 11:13
Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»
11сегодня, 10:50
Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»
9сегодня, 10:22
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
5сегодня, 10:10
Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
11сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасенко о чемпионствах: «В «Сент-Луисе» и «Флориде» все поддерживали друг друга. В плей-офф не все складывается так, как хочется – успех определяется твоей реакцией»
13 минут назад
Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»
1сегодня, 11:02
Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»
сегодня, 10:36
Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
1сегодня, 09:58
Хартли о зарплатах вратарей в НХЛ: «У недавних чемпионов были не самые дорогие голкиперы. Сильная команда может победить, если вратарь не пропускает легкие шайбы»
сегодня, 09:11
Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»
1сегодня, 07:55
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
сегодня, 07:15
Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
2сегодня, 06:58
Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной
сегодня, 06:35
Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»
3сегодня, 05:15