«Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ

«Барыс» подписал контракт с Тайлером Уозерспуном.

Соглашение с 32-летним канадским защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

По ходу карьеры Уозерспун провел 36 матчей в НХЛ за «Калгари », а также 711 игр в АХЛ с учетом плей-офф.

В минувшем сезоне он выступал за «Лаваль» (фарм-клуб «Монреаля»). На его счету 79 матчей и 18 (2+16) очков при полезности «плюс 20».

