«Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ
«Барыс» подписал контракт с Тайлером Уозерспуном.
Соглашение с 32-летним канадским защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.
По ходу карьеры Уозерспун провел 36 матчей в НХЛ за «Калгари», а также 711 игр в АХЛ с учетом плей-офф.
В минувшем сезоне он выступал за «Лаваль» (фарм-клуб «Монреаля»). На его счету 79 матчей и 18 (2+16) очков при полезности «плюс 20».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
