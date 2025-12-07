Жамнов о 5:7 с «Авангардом»: «Ходит вирус, это сказалось. У «Спартака» сейчас непростое время, но я не вижу паники – мы должны вместе пройти через трудности»

Жамнов о поражении «Спартака»: ходит вирус, это сказалось.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Авангарда » (5:7) в матче FONBET КХЛ.

– Можно провести параллели с матчем против «Сибири» (7:6 ОТ). Почему получаются такие матчи?

– Тяжело сказать, начали неплохо, но были ошибки. Первые три гола за 4 броска. Бывают такие дни, когда на контратаках залетает все. Ошибки в обороне повторяются. Не хватает ребят, которые приболели. Пошли травмы. В прошлых играх была другая оборона. Многих ребят подняли из «Химика», но они пока не готовы.

– Насколько мешает эпидемиологическая ситуация в команде?

– Ходит вирус. Сегодня это сказалось, результата нет. Искать причину в этом неправильно. Игроки должны выходить и выполнять тренерскую установку.

– Объясните отсутствие Порядина и Георгиева?

– Георгиев приболел, у Порядина микротравма. Не стали форсировать, это не плей‑офф, не хотим рисковать.

– Команда много пропускает. Видите ли свет в конце тоннеля?

– Перспективу вижу, но где конец в тоннеле – не знаю. Надо работать. Пытаемся донести это до игроков. Много молодых защитников. Нужно время и терпение, насколько его хватит – посмотрим.

– Был ли разговор после первого периода?

– Я стараюсь донести все моменты, в которых можем усилить игру. Хотел бы, чтобы это работало с первой минуты.

– Прокомментируйте замену вратаря. Пытались встряхнуть команду?

– Да, встряхнуть. Надо было что‑то поменять. Броски были хорошие. Три гола за четыре броска – вратарь потеряет уверенность в любом случае

– Что можете выделить позитивного?

– Ребята не бросают играть. У многих пока это не получается, нужно потерпеть. Сейчас непростое время, но я не вижу паники, мы должны вместе пройти через трудности, – сказал Жамнов .

