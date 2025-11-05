  • Спортс
  • Ларионов о травме Романова: «Грязный фол, Зайцев поехал разбираться. Не хотим, чтобы начинались кулачные бои, когда кровь идет и зубы вылетают – на матч приходят семьи с детьми»
Ларионов о травме Романова: «Грязный фол, Зайцев поехал разбираться. Не хотим, чтобы начинались кулачные бои, когда кровь идет и зубы вылетают – на матч приходят семьи с детьми»

Игорь Ларионов: не хотим, чтобы в хоккее начинались кулачные бои.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с травмой Владислава Романова.

Игрок получил повреждение в матче FONBET КХЛ c «Динамо» (1:2). Романов врезался в борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука. Игрок бело-голубых не был наказан удалением.

– Во времена, когда вы выступали в Северной Америке, за приемы, как против Романова, какой-нибудь Джо Кошур оторвал бы голову сопернику. Как вы относитесь к ситуациям, когда такое наказывается кулаками? Есть ли в команде запрет на подобные вещи?

– Я с вами здесь соглашусь. У меня до сих пор перед глазами, мучения этого парня, когда он лежал. Такое нельзя просто выбросить из головы. Хоккей – мужская игра, и должно быть уважение.

Вы знаете, что даже сегодня в детском хоккее у детей на спине на форме написано: «Стоп», – нельзя бить в спину. Но эти элементы игры, к сожалению, присутствуют до сих пор.

Если мы говорим откровенно, то у человека, который это сделал, есть история нарушений, силовых приемов, которые вывели многих игроков из строя. Он пошел на лавку, потому что понимал, что это был грязный фол. Но дальнейшие решения я комментировать не буду.

Если говорить уже о тех способах, которые вы назвали, у нас, по-моему, Никита Зайцев поехал разбираться. Есть люди, которые отвечают за такого плана поступки. Идут за игрока, за товарища. И Никита это сделал. Просто ситуация не переросла в кулачный бой, потому что рядом были арбитры. Но эпизод, конечно, просто страшный.

– То есть запрета нет?

– Запрета нет. Вы понимаете, что любая лига старается быть чистой. Мы не хотим, чтобы в игре, когда на матч приходят семьи с детьми, начинались кулачные бои, когда кровь идет, зубы у ребят вылетают. Мы хотим, чтобы игра была чистой. В каждом матче, потому что иначе мы так и будем терять людей.

В следующий раз родители могут сказать сыну или дочери, чтобы они не играли в хоккей, а ходили на шахматы, балет, гимнастику или футбол. Это был страшный эпизод. До сих пор я не могу понять, как это произошло. Я видел, как это произошло, но я не понял реакцию арбитров, – сказал Ларионов.

Игрок СКА травмировался и уехал в больницу. Судья поздно остановил игру

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
