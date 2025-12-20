«Монреаль» вернул Дано, отдав «Лос-Анджелесу» драфт-пик 2-го раунда. У центра с кэпхитом 5,5 млн долларов 0+5 в 30 играх в этом сезоне

«Монреаль» выменял Филлипа Дано у «Лос-Анджелеса», отдав драфт-пик 2-го раунда.

«Монреаль » и «Лос-Анджелес » объявили об обмене, в результате которого 32-летний форвард Филлип Дано стал игроком «Канадиенс».

«Кингс» получили в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026, изначально принадлежавший «Коламбусу».

Контракт 32-летнего центрфорварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2026/27.

Ранее Дано уже выступал за «Канадиенс» – с 2016 по 2021 год. Он доходил с командой до финала Кубка Стэнли в сезоне-2020/21, сокращенном из-за пандемии коронавируса.

За карьеру в регулярках лиги Филип провел 741 матч и набрал 399 (125+274) очков. В плей-офф у него 62 игры и 28 (9+29) баллов.

В текущем сезоне Дано набрал только 5 (0+5) баллов в 30 играх.