«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Лос-Анджелеса» Дано (Фрэнк Серавалли)
«Монреаль» проявляет интерес к Филлипу Дано.
Инсайдер Фрэнк Серавалли высказался о будущем нападающего «Лос-Анджелеса» Филлипа Дано.
В 30 матчах сезона он сделал 5 передач.
«Я знаю, что «Канадиенс» – одна из команд, которые проявляют интерес к Дано.
За ним определенно стоит следить, потому что я думаю, что он может перейти в другую команду еще до декабрьского моратория на изменение состава», – сказал Серавалли.
Нападающий уже играл за «Монреаль» с 2016 по 2021 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Sports on Prime Canada
