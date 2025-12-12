«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Лос-Анджелеса» Дано (Фрэнк Серавалли)

«Монреаль» проявляет интерес к Филлипу Дано.

Инсайдер Фрэнк Серавалли высказался о будущем нападающего «Лос-Анджелеса » Филлипа Дано .

В 30 матчах сезона он сделал 5 передач.

«Я знаю, что «Канадиенс» – одна из команд, которые проявляют интерес к Дано.

За ним определенно стоит следить, потому что я думаю, что он может перейти в другую команду еще до декабрьского моратория на изменение состава», – сказал Серавалли.

Нападающий уже играл за «Монреаль » с 2016 по 2021 год.