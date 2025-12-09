Мэттьюс забил «Тампе» в пустые ворота – 413-й гол в 653 играх в НХЛ. Он делит 99-е место в списке лучших снайперов лиги с Кесселом, Ангером и Маклином

Остон Мэттьюс забил «Тампе» в пустые ворота – 413-й гол в НХЛ в 653 играх.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (2:0), поразив пустые ворота.

В текущем сезоне у 28-летнего американца 20 (12+8) очков в 24 играх в сезоне при полезности «+12».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 413 шайб в 653 играх при 747 очках.

Остон делит 99-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с Филом Кесселом (413 шайб в 1286 играх), Гарри Ангером (413 в 1105) и Джоном Маклином (413 в 1194).

97-е место делят Тони Амонти (416 в 1174) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 416 в 819). Рекордом владеет Александр Овечкин (911 в 1521).