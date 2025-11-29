Мэттьюс увернулся от хита Овечкина и сделал голевой пас Найзу в матче с «Вашингтоном» – 1-е очко после травмы. Александр упал на лед в этом эпизоде
Остон Мэттьюс увернулся от хита Александра Овечкина и сделал голевой пас.
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:4).
28-летний американец набрал первое очко после травмы, из-за которой пропустил 5 игр. В текущем сезоне у него 15 (9+6) баллов в 19 матчах.
В начале второго периода Мэттьюс увернулся от силового приема капитана «столичных» Александра Овечкина и сделал голевой пас Мэттью Найзу.
40-летний россиянин упал на лед в этом эпизоде, задев борт.
Овечкин против «Торонто»: передача, 6 бросков за 21:09. У него 11+12 в 25 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости