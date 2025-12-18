«Авангард» – лучший клуб КХЛ по проценту реализации большинства. 1.51 – «Нефтехимик» пропустит в меньшинстве
«Нефтехимик» примет «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Омска реализовал 36 из 93 попыток большинства в этом сезоне. 38,7% – лучший процент реализации в лиге.
Букмекеры дают коэффициент 1.51 на то, что «Авангард» забьет «Нефтехимику» в большинстве.
Игра пройдет 18 декабря и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
