«Авангард» – лучший клуб КХЛ по проценту реализации большинства. 1.51 – «Нефтехимик» пропустит в меньшинстве

«Нефтехимик» примет «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска реализовал 36 из 93 попыток большинства в этом сезоне. 38,7% – лучший процент реализации в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.51 на то, что «Авангард» забьет «Нефтехимику» в большинстве.

Игра пройдет 18 декабря и начнется в 19:00 мск.