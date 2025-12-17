  • Спортс
Евгений Корешков: «Постараюсь сделать все, чтобы «Трактор» играл зрелищно и побеждал. Я работал в топ-клубах – ЦСКА, СКА. Многому научился, готов руководить командой»

Евгений Корешков высказался о том, что он возглавил «Трактор».

Евгений Корешков высказался о назначении на пост главного тренера «Трактора».

– Слухи о том, что вы станете главным тренером «Трактора», шли еще во время Кубка Первого канала. Насколько предложение стало для вас неожиданным?

– Слухи действительно появились в прессе очень давно. Само назначение произошло только вчера. Я очень рад. Я готовился все время к тому, чтобы возглавить команду – и это произошло.

– Это новый вызов в вашей тренерской карьере? Амбиций у клуба много.

– Безусловно. Я все эти годы учился, старался прогрессировать как тренер, работал в топ-клубах – четыре года в ЦСКА, три года в СКА. Многому научился и готов руководить командой. Постараюсь сделать все возможное, чтобы «Трактор» играл зрелищно и побеждал.

– «Трактор» последние годы стал топ-организацией на уровне КХЛ. Насколько это заметно в мелочах?

– Менеджмент, обеспечение команды – все на высшем уровне. «Трактор» действительно топ-клуб, судя по результатам и по тому, как относятся к хоккеистам и к персоналу.

– Какими будут ваши первые тренерские решения на новом посту?

– Резких движений не будет. Изменения будут точечными. Конечно, мы немного изменим тренировочный процесс.

Сегодня уже поговорили с ребятами на собрании. Обсудили, что нужно сделать, чтобы каждый из игроков стал лучше. Ребята нас поняли. Сейчас мы все вместе, в одной упряжке и готовы к сражениям.

– Первый матч – в эту пятницу с «Металлургом», где вы играли, где тренирует Андрей Разин. Будет ли соперник для вас особым раздражителем?

– Вообще нет. Самое главное – сделать боеспособный коллектив, наладить свою командную игру. После этого все пойдет по-другому, – сказал Корешков. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
