Александр Якушев: «России не будет на Олимпиаде – смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку»
Александр Якушев высказался о том, что России не примет участия в ОИ.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о том, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх-2026.
«Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело – и при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, – смотреть на это тяжело и больно.
Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих», – заявил Якушев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
