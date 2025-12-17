Александр Якушев высказался о том, что России не примет участия в ОИ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о том, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх-2026.

«Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело – и при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, – смотреть на это тяжело и больно.

Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих», – заявил Якушев.