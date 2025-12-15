Капризов поднялся в топ-3 лучших снайперов сезона НХЛ. Букмекеры ждут от него 48+ шайб

Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Бостоном» (6:2).

Россиянин забросил 20 шайб в 33 играх текущей регулярки. Он поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона. Впереди только форвард «Бостона» Морган Гики (22) и нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (26).

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что Капризов забросит минимум 48 шайб в этом сезоне. 11.00 – форвард «Миннесоты» станет лучшим снайпером регулярного чемпионата.