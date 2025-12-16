Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ. Также в тройку вошли Гибсон с 3 победами при 97% сэйвов и Эрикссон Эк с 7 баллами в 4 матчах
Коннор Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги игровой недели (с 8 по 14 декабря, последние зачетные матчи прошли в ночь на 15 декабря по московскому времени).
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк с 7 (3+4) очками в 4 победных для «Уайлд» играх.
Вторая звезда – вратарь «Детройта» Джон Гибсон с 3 победами в 3 матчах при 97,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,00.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 10 (4+6) баллов в 4 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
