Коннор Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ.

В НХЛ подвели итоги игровой недели (с 8 по 14 декабря, последние зачетные матчи прошли в ночь на 15 декабря по московскому времени).

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк с 7 (3+4) очками в 4 победных для «Уайлд» играх.

Вторая звезда – вратарь «Детройта » Джон Гибсон с 3 победами в 3 матчах при 97,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,00.

Первая звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид, набравший 10 (4+6) баллов в 4 матчах.